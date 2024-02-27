Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Şubat 2024 02:51
Öğretmenlere yılda bir psikolojik test uygulanmalı

Okula sadece sosyalleşme veya para kazanma amaçlı giden ortalık karıştırıcı sorunlu öğretmenler var.Her yerdeler!İşini iyi yapanı, sevileni,ek dersi daha fazla olanı kıskanan daha kendini gerçekleştirememiş bireylerden iyi insan yetiştirmeyi bekliyoruz ülke olarak.Öğretmen olmanın ön koşulu iyi insan olmaktır ki iyi bireyler yetiştirsin.Ne yazık ki öğrencide de iyi ogretmende de hasar yaratıyorlar.

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