Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 03:40
Sosyal fon (kredi başvurusu)

Merhabalar teşkilatta 7 yılldır görev yapıyorum. Sosyal fonada ilk günden beri üyeyim. Şimdi nakit ihtiyacım var nereye başvurmam gerekiyor.

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