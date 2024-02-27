Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Şubat 2024 04:05
Ne maaş alırım?
Sitedeki maaş robotuna tarayıcıdan aratarak girersem farklı mobilden girersem farklı maaş çıkıyor. Birinde 42.000 birinde 35.200 çıkıyor. Yeni başlayacak olan önlisans mezunu tekniker ne maaş alır bilen var mı? kademe derece 7/1

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