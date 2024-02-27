Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Şubat 2024 07:33
eş durumu
arkadaşlar merhaba eş durumunda çalıştığımız kurum en fazla ne kadar tutabilir bizi

DİLEK ŞEN-ALTINIŞIK
27 Şubat 2024 09:11

ben de merak ediyorum. eşim özel sektörde çalışıyor ankarada. ben hemşireyim. şehir dışına atanırsam ankaraya gelmem ne kadar zaman alır?

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