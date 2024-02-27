engelli kamu personel secme sinavi ve engellilerin devlet memurluguna alinmalari hakkinda yonetmelik

Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


27 Şubat 2024 10:24
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bu yönetmeliğin 16.maddesine 'Belirli bir mesleği olan engellilerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan engelliler, engel durumlarına göre yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır.' ifadeleri eklenmelidir.

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