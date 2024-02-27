İdari Personel Becayiş Hakkı

Yök sonunda bir çalışma başlattı. Bu başlık altında becayiş istekleri de yer alabilir.

Bilindiği üzere, devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan memurların naklen tayin süreçlerinde yaşanan zorluklar çok uzun zamandır kanayan bir yara olarak devam etmekteydi.

Bu konuyla ilgili yıllardır yaptığımız haberler ve oluşan kamuoyu sonucunda son iki Toplu Sözleşmede konuyla ilgili çalışma yapılacağı kararlaştırılmıştı. Bunun ilk somut adımını ise bugün Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı atmış oldu.

Buna göre, naklen atanma taleplerinin tespitine ilişkin yapılacak hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere, devlet yükseköğretim kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelden bir başka yükseköğretim kurumuna naklen geçiş yapmak isteyenlerin tercihlerini ilgili üniversiteler toplayarak 1 Mart 2024 tarihi mesai bitimine kadar yazıda belirtilen sisteme girişleri yapılacaktır.

https://www.memurlar.net/haber/1093928/yok-idari-personelin-becayis-hakki-icin-ilk-adimi-atti.html