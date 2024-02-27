KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Şubat 2024 10:36
farklı bakanlığa geçişte yıllık izin

Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli büro personeli olarak çalışmaktayım istifa edip sağlık bakanlığına sözleşmeli mühendis olarak atanacağım. Sağlık Bakanlığına geçtiğim zaman MEB deki kalan yıllık izinim mi geçiyor yoksa MEB deki izinlerim yanıp sağlık bakanlığında hizmet süreme göre tekrardan mı izin yükleniyor?

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