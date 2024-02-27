Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Şubat 2024 10:40
Tıbbi Sekreterlik Maaş Hk.

Merhabalar,

Eşim İstanbul'da şehir hastanesinde tds olarak çalışıyor. İşe başlayalı 8 ay oluyor. Geçen ay yani Ocak ayında 15 günlük fark ile, 38.615&#8378; + 5330&#8378;(15 Günlük Fark) şeklinde maaşı yatırıldı. Bu maaşın içerisinde 1700&#8378; eş yardımı var ben herhangi bir yerde çalışmadığım için.

Yani Ocak ayında toplam 44.500&#8378; civarında maaş yatırıldı. Ama bu ay yani şubat ayında sadece 38.615&#8378; yatırıldı. Maaşı neden 44 bin civarından 38.500&#8378; civarına düştü acaba.

Mesela bundan önceki 6 aylık dönemde 15 günlük fark ile beraber toplam ne kadar maaş yatırılmışsa diğer aylarda da aynı maaş yatırılıyordu. Ama şimdiki 6 aylık dönemin başında yatırılan ücretle sonraki aylarda yatırılan ücret arasında 5 bin &#8378; fark oluştu. Bu durumda ne yapabiliriz acaba ?


semih4444
27 Şubat 2024 10:43

DÜZELTME:

Merhabalar,

Eşim İstanbul'da şehir hastanesinde tds olarak çalışıyor. İşe başlayalı 8 ay oluyor. Geçen ay yani Ocak ayında 15 günlük fark ile, 38.615 TL + 5330 TL(15 Günlük Fark) şeklinde maaşı yatırıldı. Bu maaşın içerisinde 1700 TL eş yardımı var ben herhangi bir yerde çalışmadığım için.

Yani Ocak ayında toplam 44.500 TL civarında maaş yatırıldı. Ama bu ay yani şubat ayında sadece 38.615 TL yatırıldı. Maaşı neden 44 bin civarından 38.500 TL civarına düştü acaba.

Mesela bundan önceki 6 aylık dönemde 15 günlük fark ile beraber toplam ne kadar maaş yatırılmışsa diğer aylarda da aynı maaş yatırılıyordu. Ama şimdiki 6 aylık dönemin başında yatırılan ücretle sonraki aylarda yatırılan ücret arasında 5 bin TL fark oluştu. Bu durumda ne yapabiliriz acaba ?


Karayka
Memur
27 Şubat 2024 11:42

Kusura bakmada 15 günlük fark sadece OCAK ayında yatar .ben 10 yıllık memurum son 1 yıldır da tıbbi sekreterim ve hiç senin bahsettiğin gibi diğer aylarda o 15 günük ücreti almadım.adı üsütünde 15 günlük fark niye diğer aylarda yatsın,biraz mantık..parası eşinin doğru yatmış.Ben dahil yeni başlayan herkese şubatta 38.200 civarı maaş yattı (diğer ek ödenekler hariç)..


semih4444
27 Şubat 2024 12:39

:) Bende biliyorum 15 günlük fark 6 ayda yada yılda bir kere yatar maaş zam durumuna göre, adı üstünde 15 günlük fark 6 aylık fark değil ki 6 ay boyunca yatsın mesele o değil. Yukarıdaki yazdıklarımı anlayamaman sendeki sorun ben ne diyorum yukarıda tekrar okursan anlarsın aynı sorunu 2 farklı şekilde açıkladım ki böyle bir cevap almayayım ama tabii yine de almak istemediğim cevaba maaruz kaldım.

Benim demek istediğim şey geçen 6 aylık dönemde, temmuz ayında 15 günlük farkla beraber atıyorum 25 bin tl toplam maaş yattı. Ama sonraki aylarda da 25 bin tl civarı yatmaya devam etti. Yani ocak ayına kadar. Ocak ayından sonra yeni zamlı maaşa geçildi 44 bin civarı yattı temmuz ayında neden 38 civarı yattı onu soruyorum.

Geçen 6 aylık dönemde hep aynı şekilde yattı toplam ücret bazında, şimdi neden azalıyor 5 bin tl ?

Karayka, 2 saat önce

Kusura bakmada 15 günlük fark sadece OCAK ayında yatar .ben 10 yıllık memurum son 1 yıldır da tıbbi sekreterim ve hiç senin bahsettiğin gibi diğer aylarda o 15 günük ücreti almadım.adı üsütünde 15 günlük fark niye diğer aylarda yatsın,biraz mantık..parası eşinin doğru yatmış.Ben dahil yeni başlayan herkese şubatta 38.200 civarı maaş yattı (diğer ek ödenekler hariç)..


semih4444
27 Şubat 2024 12:44

DÜZELTME:

:) Bende biliyorum 15 günlük fark 6 ayda yada yılda bir kere yatar maaş zam durumuna göre, adı üstünde 15 günlük fark 6 aylık fark değil ki 6 ay boyunca yatsın mesele o değil. Yukarıdaki yazdıklarımı anlayamaman sendeki sorun ben ne diyorum yukarıda tekrar okursan anlarsın aynı sorunu 2 farklı şekilde açıkladım ki böyle bir cevap almayayım ama tabii yine de almak istemediğim cevaba maaruz kaldım.

Benim demek istediğim şey geçen 6 aylık dönemde, temmuz ayında 15 günlük farkla beraber atıyorum 25 bin tl toplam maaş yattı. Ama sonraki aylarda da 25 bin tl civarı yatmaya devam etti. Yani ocak ayına kadar. OCAK ayından sonra yeni zamlı maaşa geçildi 44 bin civarı yattı, ŞUBAT ayında neden 38 civarı yattı onu soruyorum.

Geçen 6 aylık dönemde hep aynı şekilde yattı toplam ücret bazında, şimdi neden azalıyor 5 bin tl ?

semih4444, 1 saat önce

:) Bende biliyorum 15 günlük fark 6 ayda yada yılda bir kere yatar maaş zam durumuna göre, adı üstünde 15 günlük fark 6 aylık fark değil ki 6 ay boyunca yatsın mesele o değil. Yukarıdaki yazdıklarımı anlayamaman sendeki sorun ben ne diyorum yukarıda tekrar okursan anlarsın aynı sorunu 2 farklı şekilde açıkladım ki böyle bir cevap almayayım ama tabii yine de almak istemediğim cevaba maaruz kaldım.

Benim demek istediğim şey geçen 6 aylık dönemde, temmuz ayında 15 günlük farkla beraber atıyorum 25 bin tl toplam maaş yattı. Ama sonraki aylarda da 25 bin tl civarı yatmaya devam etti. Yani ocak ayına kadar. Ocak ayından sonra yeni zamlı maaşa geçildi 44 bin civarı yattı temmuz ayında neden 38 civarı yattı onu soruyorum.

Geçen 6 aylık dönemde hep aynı şekilde yattı toplam ücret bazında, şimdi neden azalıyor 5 bin tl ?


lDeimosl
Genel Müdür
27 Şubat 2024 13:11

Geçen sene temmuz ayında seyyanen zam verildi ve seyyanen zam 15 temmuzdan itibaren geçerli olduğundan ilki yarım yattı. Sonraki ay seyyanen zam tam yattığından siz aynı aldım zannetmişsiniz.


semih4444
27 Şubat 2024 13:23

Aaa muhtemelen öyle olmuş hesaplarıma göre şimdi bakınca. Çok teşekkürler hocam bilgi için. Memurluğa eşim Geçen sene haziran ayında başladığı için tam hakim değiliz bu konulara tecrübesizlik gibi bir şey oldu :))

lDeimosl, 41 dk. önce

Geçen sene temmuz ayında seyyanen zam verildi ve seyyanen zam 15 temmuzdan itibaren geçerli olduğundan ilki yarım yattı. Sonraki ay seyyanen zam tam yattığından siz aynı aldım zannetmişsiniz.

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