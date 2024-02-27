Tıbbi Sekreterlik Maaş Hk.

Merhabalar,

Eşim İstanbul'da şehir hastanesinde tds olarak çalışıyor. İşe başlayalı 8 ay oluyor. Geçen ay yani Ocak ayında 15 günlük fark ile, 38.615₺ + 5330₺(15 Günlük Fark) şeklinde maaşı yatırıldı. Bu maaşın içerisinde 1700₺ eş yardımı var ben herhangi bir yerde çalışmadığım için.

Yani Ocak ayında toplam 44.500₺ civarında maaş yatırıldı. Ama bu ay yani şubat ayında sadece 38.615₺ yatırıldı. Maaşı neden 44 bin civarından 38.500₺ civarına düştü acaba.

Mesela bundan önceki 6 aylık dönemde 15 günlük fark ile beraber toplam ne kadar maaş yatırılmışsa diğer aylarda da aynı maaş yatırılıyordu. Ama şimdiki 6 aylık dönemin başında yatırılan ücretle sonraki aylarda yatırılan ücret arasında 5 bin ₺ fark oluştu. Bu durumda ne yapabiliriz acaba ?