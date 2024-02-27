Van hakkında bilgi

Van'da hem bölge hastanesi hem çzel hastaneler il merkezinde özel okullar, kreşler, devlet okulları açısından sıkıntı yok.Edremit merkez ilçe ve en güzel ilçesidir.ulaşım açısından da hiç bir problem yaşamazsın kardeşim. lojman konusuna gelince bölge hastanesinin hemen karşısında bir lojman var bakımsız, eski biraz.edremitte lojmanlar daha yeni ve güzeldir.

Van'da hem bölge hastanesi hem çzel hastaneler il merkezinde özel okullar, kreşler, devlet okulları açısından sıkıntı yok.Edremit merkez ilçe ve en güzel ilçesidir.ulaşım açısından da hiç bir problem yaşamazsın kardeşim. lojman konusuna gelince bölge hastanesinin hemen karşısında bir lojman var bakımsız, eski biraz.edremitte lojmanlar daha yeni ve güzeldir.