KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


27 Şubat 2024 11:12
Polis okulundayken Kpss ile başka kuruma atanmak

Polis okulundayken 4b li olarak tarım bakanlığına memur olarak atandım polis okulundan istifa etmem atamama engel olur mu?


ByAstsubay
Memur
27 Şubat 2024 12:42
hayır
Toplam 1 mesaj

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