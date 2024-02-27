KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


27 Şubat 2024 11:24
İstanbul alım açmayan hastaneler

Merhaba arkadaşlar. Bu alımda neden ftr bahçelievler eah, Bahçelievler devlet ve sadi konuk neden alım yapmadı acaba? Yoksa klavuzda ben mi göremiyorum...

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