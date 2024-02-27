Kamuda Çalışan Mali Müşavirler Hk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : F16 Gökçen
erdimusakol
Kapalı
Kapalı
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalıAdli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!Bakan Yerlikaya: 30 büyükşehirde 162 Mobil Göç Noktası aracına ulaşıldı12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi GuinnessKADEM, 28 şubat kampanyası ile bu kez 'ikna odalarını' hatırlatıyor
Editörün Seçimi
2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!