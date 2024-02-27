KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


27 Şubat 2024 11:27
Kamuda Çalışan Mali Müşavirler Hk.

SMMM belgem kamuda yeminli mali müşavirlik sürelerinden sayılmamakta. (bağımsız denetçilik hizmet süresine sayılmakta ikilik)

Ruhsatım muhasebeci ünvanı almamı da sağlamamaktadır.

oda ise ruhsatımı kullanamadığım halde senelik 2024 için 2.000,00 TL aidat tahakkuk ettirmekte.

Bu şartlarda oda kaydımı sildirmeli miyim daha sonra mesleğe döner isem bir memur maaşı harçları yatırıp dönebileceğim söylendi ? Mali Müşavir memur var ise yanıtlayabilir mi

Çok Yazılan Konular

YDS'den 70 almakBu sene Dgs sınavından hoca ahmet yesevi üniversitesi uzaktan eğitimle mühendislik bölümü almıyor neAhmet Yesevi üniversitesi uzaktan eğitim lisans bölümleri kapatıldıAhmet yesevi uzaktan eğitim mühendislik kapatıldı

Sözlük

Pazar sabahı 2 kendini yakmak 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 9 uzun yol yolculuğu 5 identity 3 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 1 festekiz 1 1408 9 Regresyon 3 popüler kültür 1

Son Haberler

İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalıAdli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!Bakan Yerlikaya: 30 büyükşehirde 162 Mobil Göç Noktası aracına ulaşıldı12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi GuinnessKADEM, 28 şubat kampanyası ile bu kez 'ikna odalarını' hatırlatıyor

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!