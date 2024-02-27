Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Şubat 2024 12:07
Öğretmenim cocugum 6 aylik okula başladım ama yapamayacağım.Ücretsiz izne nasil ayılabilirim.

Ne yapmam gerekiyor haziran sonuna kadar ücretsiz izne ayrılmak istiyorum.gerekirse seneye tekrar alacağım parça parça kullanacagm.ne yapmam nasil bir yol izlemem gerek?


ayzıtt90
Aday Memur
27 Şubat 2024 12:12
hocam okula dilekçe vercen, dilekçe örnekleri nette var. onlar ilçeye yollicak kaymakam imzaladıktan sonra iznin başlicak. hemen netleşir . Maaş geri ödemesi yapmamak için dilekçe veriş tarihine dikkat edin ya da siz bilirsiniz..

b3rn4
Müsteşar
27 Şubat 2024 12:21

Şu tarihte doğum yaptım ücretsiz izin hakkımı şu şu tarihler arasında kullanmak istiyorum diyip idareye vereceksiniz. Varsa doğum belgenizi ekleyin.

Eğer hemen şimdi ayrılırsanız şubat 15 te aldığınız maaşın çok büyük bir kısmını iade edeceksiniz. 2 hafta daha sabrederim derseniz dilekçenize 15 mart yazın ve okul idarenize söyleyin size mart ayı için maaş yapmasınlar. O zaman mali işlerle uğraşmak zorunda kalmazsınız.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
27 Şubat 2024 12:25

hocam müdür yardımcınıza gidin, dilekçe yazacaksınız izin başlangıç ve bitiş tarihleri çok önemli, tavsiyem 15 haziran'da izini bitirin

şubat maaşını aldığınız için 15 mart'tan önce izine çıkarsanız geri ödeme yapmak zorunda kalırsınız, 15 mart'ta izine çıkacak şekilde dilekçe verin, o tarihe kadar normal raporlarla okula gitmeyin, dilekçeyi maaşlar yapılmadan vermelisiniz bu hafta bu işi bitirin


Prettypelin
Aday Memur
27 Şubat 2024 12:29

Hocam çok erken başlamışsınız bugün gidin dilekçenizi yazın, 2 hafta sonrası ayrılma tarihi olarak, başlama tarihi olarak da 14 haziran yazın, okulun son günü gider başlama yazınızı yazdırırsınız


Prettypelin
Aday Memur
27 Şubat 2024 12:34

Ayrılma tarihi olarak 15 mart yazın hocam

Prettypelin, 1 saat önce

Hocam çok erken başlamışsınız bugün gidin dilekçenizi yazın, 2 hafta sonrası ayrılma tarihi olarak, başlama tarihi olarak da 14 haziran yazın, okulun son günü gider başlama yazınızı yazdırırsınız


ayzıtt90
Aday Memur
27 Şubat 2024 13:00
15 yazarsa maaş iadesi olur hocam. maaşını almış olacak
Prettypelin, 1 saat önce

Ayrılma tarihi olarak 15 mart yazın hocam


Prettypelin
Aday Memur
27 Şubat 2024 13:09

Yok işte önceden bilgi verince maaş yapmazlar ona, şimdi verecek ya dilekçeyi, maaşını yatırmazlar

ayzıtt90, 53 dk. önce
15 yazarsa maaş iadesi olur hocam. maaşını almış olacak
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