Öğretmenim cocugum 6 aylik okula başladım ama yapamayacağım.Ücretsiz izne nasil ayılabilirim.

hocam okula dilekçe vercen, dilekçe örnekleri nette var. onlar ilçeye yollicak kaymakam imzaladıktan sonra iznin başlicak. hemen netleşir . Maaş geri ödemesi yapmamak için dilekçe veriş tarihine dikkat edin ya da siz bilirsiniz..

hocam okula dilekçe vercen, dilekçe örnekleri nette var. onlar ilçeye yollicak kaymakam imzaladıktan sonra iznin başlicak. hemen netleşir . Maaş geri ödemesi yapmamak için dilekçe veriş tarihine dikkat edin ya da siz bilirsiniz..