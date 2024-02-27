Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


27 Şubat 2024 12:12
yök 26 şubat tarihli yazısı
arkadaşlar yer değişikliğiyle ilgili gelen bu yazı hakkında bilgilendirirseniz tam olarak nasıl olucak

bbbrt
Aday Memur
27 Şubat 2024 12:20

Ben üniversiteyi arayıp sordum başvuru için 4 yıl kadrolu olma şartı var dediler


4hmetkk
Aday Memur
27 Şubat 2024 12:58

konu hakkında 1 marta kadar süreç nasıl olacak bilgisi olan var mı? personel daire başkanlıkları tal


HALİT87
Memur
27 Şubat 2024 12:59

Sen yap becayiş bu orda 4 yıl Şartı yazmıyor


İsmailalasu
Aday Memur
27 Şubat 2024 13:00
yazıda 4 yıl şartı yoktur,, lütfen sağlıklı bilgi veriniz
bbbrt, 2 saat önce

Ben üniversiteyi arayıp sordum başvuru için 4 yıl kadrolu olma şartı var dediler


4hmetkk
Aday Memur
27 Şubat 2024 13:00

konu hakkında 1 marta kadar süreç nasıl olacak bilgisi olan var mı? personel daire başkanlıkları talepleri nasıl yetiştirecek sisteme onlar mı giriş yapacak? bizler mi dilekçe vereceğiz personel başkanlığına?. bu konuda net bilgileri paylaşabilecek olan var mı?

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