Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 13:01
Çorum tercihi

Arkadaşlar ilk siradan Çorum gelirmi tercih edilen bir ilmi teşekkür ederim


yuvasaray
Aday Memur
27 Şubat 2024 14:01

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Ilhan4060
Aday Memur
27 Şubat 2024 14:19

Bende ilk tercihe yapıştırdım, bakalım göreceğiz, sehir olarak gayet iyi diyorlar, gezmeyede amasya,

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