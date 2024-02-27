Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
27 Şubat 2024 13:01
Üniversiteler arası nakil isteyenler yazsın..?

Arkadaşlar birbirimize yardımcı olalım nakil işlerini gitmek isteyen yazsın buraya... Belki denk gelir


Ölüme de Tilili
Aday Memur
27 Şubat 2024 13:09

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine Şef olarak gelmek isteyen var mı?


Zaza00
Aday Memur
27 Şubat 2024 13:29

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine Şef olarak gelmek isteyen var mı?


Yusuf tercan
27 Şubat 2024 13:33
7 seneden fazla uzman erbaşlık yapmış olanlar, kamu kurumlarına geçiş için, torpilden başka ne yapmalı? ve illa zabıtalık mı olmak zorunda?
Toplam 3 mesaj

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