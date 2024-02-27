Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2024 13:15
Gsb destek personeli (temizlik) tarım ve orman bakanlığı destek personeli (şoför) olarak atanır mı

Merhaba, ben 2022 puanı ile kariyer kapısı üzerinden Gsb ye destek personeli temizlikçi olarak atandım ve bir senedir çalışıyorum. Şimdi 2023 puanı ile tarım ve orman bakanlığına destek personeli şoför olarak atandım. Ünvan farklı mı yani atamamda sakınca var mıdır istifa edip ortada kalmak istemem

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