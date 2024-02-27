Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Şubat 2024 13:41
sosyal calismaci maasi ne kadar ?

Merhaba arkadaşlar EKPSS ile sağlık bakanlığına kadrolu sosyal çalışmacı olarak atandım fakat maaş ne kadar (8/! veya 7/! için) bilmiyorum döner sermaye de kurumdan kuruma değişiyor ama ortalama ne kadar bilgisi olan varsa yazabilir mi ?


Shuuhs
Aday Memur
27 Şubat 2024 13:45

2000 civarı temek ek ödeme


Shuuhs
Aday Memur
27 Şubat 2024 13:47

2000 civarı temel ek ödeme

38 bin civarı maaş varsa teşvik ek ödeme totalde yeni başlayan bir sağlık lisansiyeri maaşı alır, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen hepsi aynı alır, totalde ortalama 40-42 civarı


mazlum0608
Aday Memur
27 Şubat 2024 13:47

Peki maaş hakkında bilginiz var mı hocam bir de bu temel dediğiniz sabit döner mi oluyor hiç bilmediğimden soruyorum kusura bakmayın lütfen

Shuuhs, 9 dk. önce

2000 civarı temek ek ödeme


Shuuhs
Aday Memur
27 Şubat 2024 13:51

temel ek ödeme maaşla beraber yatan bir ödeme çeşidi şu an 2000tl, döner sermaye dediğiniz teşvik ödeme yeni adı o da 2000 civarı en kötü iyi yoğun bi hastaneyse 4 te olur 5 te yani 45 e yaklaşık olur maaş tahminen öyle düşünün

mazlum0608, 7 dk. önce

Peki maaş hakkında bilginiz var mı hocam bir de bu temel dediğiniz sabit döner mi oluyor hiç bilmediğimden soruyorum kusura bakmayın lütfen

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