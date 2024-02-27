Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


27 Şubat 2024 13:45
sosyal calismaci maasi ne kadar ?

Merhaba arkadaşlar sağlık bakanlığı kadrolu sosyal çalışmacı (8/! veya 7/1) maaşı ve ortalama döner sermaye ücreti(kurumdan kuruma değişiklik gösteriyor sanırım) ne kadar bilen var mı ?

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