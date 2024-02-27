Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2024 13:52
Adli belgelerdeki kişisel bilgilere ilişkin düzenleme yapılması (Ana Sayfadaki Haber)

https://www.memurlar.net/haber/1093962/adli-belgelerdeki-kisisel-bilgiler-icin-yasal-duzenleme-yapilmali.html

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