Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Şubat 2024 13:57
Seçim
Seçim göreviyle ilgili kendisine bilgi verilen ve ya e devlette görünen var mı?

alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
27 Şubat 2024 14:48

https://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/31Mart2024/SEC%C4%B0M_TAKVIMI.pdf YSK tarafından ilan edilen seçim takvimine göre 4 Mart tarihi itibariyle

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?MEB GYS Tercihöğretmenlerin okula gelmemesiSeçim göreviBaşöğretmenlik süresi düşmeliDers saati 12 olan öğretmen farklı bir okulda tümden görevlendirilebilir miDüşük motivasyon nasıl yükselir?İl dışı görevlendirme mümkün mü?Öğretmenlere yılda bir psikolojik test uygulanmalıArkadaşlar acil cevap lütfen

Sözlük

Sarışın Kadın 3 pringles 1 kendini yakmak 1 The Mummy 1 İnanç insanı ayakta tutan en büyük kuvvet 1 şu an çalan şarkı 4 salthom adası 1 patates 3 Bucegi dağları 1 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 4

Son Haberler

Mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan zabıta hayatını kaybettiTürkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde depremBakan Özhaseki: Önümüzdeki ay itibarıyla dağıtacağımız konutlar 75 bini bulacakRTÜK'ten sosyal medya kanalı Vole'ye 72 saatlik süre

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!