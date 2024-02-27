KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


27 Şubat 2024 14:05
Pmyo üst kolda dikiş izi

merhaba arkadaşlar üst kol bölgemde dikiş izi var kas bölgesinin biraz üstünde sıkıntı çıkarırmı yönetmelikte gözükmeyen yer diyor bazı üniformalar uzun bazıları kısa ideal boy nedir

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