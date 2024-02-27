Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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27 Şubat 2024 14:09
Açık lise sınav ücreti

Avık lise ücreti net ne kadar başkan gözetmen bulamadım


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
27 Şubat 2024 14:38

Başkan 1650 x Memur Maş katsayısı

Gözetmen 1600 x Memur Maaş Katsayısı..

memur maaş katsayısını googleden çok kolay bulabilirsin.

Ayrıca ayın 15inden sonra yapılan ödemeler için %15 vergi kesintisi diyebiliriz..


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
27 Şubat 2024 14:39

0,760871 memur maaş katsayısı


energy2
Aday Memur
27 Şubat 2024 14:57

Tskler


Prettypelin
Aday Memur
27 Şubat 2024 15:26

Vergi kesintisinin ayın 15 i ile ilgisi yok yalnız :) toplam gelir ile ilgisi var, ek dersiniz 8 binden fazla değilse gelir vergisi kesilmez

Sevdim-Seni, 2 saat önce

Başkan 1650 x Memur Maş katsayısı

Gözetmen 1600 x Memur Maaş Katsayısı..

memur maaş katsayısını googleden çok kolay bulabilirsin.

Ayrıca ayın 15inden sonra yapılan ödemeler için %15 vergi kesintisi diyebiliriz..


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
27 Şubat 2024 16:06

Gelir vergisi dilimleri iki çeşittir,

1- Aylık dilim

2- Yıllık dilimler...

Benim bahsettiğim aylık dilim... Aylık gelir matrahı 17002 TL yi geçen kısımdan %15 vergi alınır. 8bin değil o.

Maaş vergi matrahı genelde 12-13 bin TL gibi birşeydir. Bordronunuzdan aylık vergi matrahı yazan kısma bakabilirsiniz. Kalan kısım ayın sonunda hesaplanan ekdersle dolar ve 17002 TL yi geçer.

Hiç ek dersi olmayanlar 17002 TL'yi geçmediği için vergi ödemez.

Her ay bu aylık vergi matrahı sıfırlanır ve her ay 17002 TL'ye kadar aldığınız ücretlerden vergi kesilmez.

Prettypelin, 1 saat önce

Vergi kesintisinin ayın 15 i ile ilgisi yok yalnız :) toplam gelir ile ilgisi var, ek dersiniz 8 binden fazla değilse gelir vergisi kesilmez


Prettypelin
Aday Memur
27 Şubat 2024 16:10

Hayır hocam yanlış biliyorsunuz

Asgari ücret brüt 20 bin tl

Ücretimiz 20 bin tl yi geçtiğinde gelir vergisi ödüyoruz

8 bin tl demenin sebebi, maaş taban aylığımız 11900 tl, maaşımız 11900 olarak hesaplanıyor, ek dersimizden de o nedenle 8100 liraya kadar vergi kesilmiyor

Umarım aydınlatabilmişimdir ....

Sevdim-Seni, 33 dk. önce

Gelir vergisi dilimleri iki çeşittir,

1- Aylık dilim

2- Yıllık dilimler...

Benim bahsettiğim aylık dilim... Aylık gelir matrahı 17002 TL yi geçen kısımdan %15 vergi alınır. 8bin değil o.

Maaş vergi matrahı genelde 12-13 bin TL gibi birşeydir. Bordronunuzdan aylık vergi matrahı yazan kısma bakabilirsiniz. Kalan kısım ayın sonunda hesaplanan ekdersle dolar ve 17002 TL yi geçer.

Hiç ek dersi olmayanlar 17002 TL'yi geçmediği için vergi ödemez.

Her ay bu aylık vergi matrahı sıfırlanır ve her ay 17002 TL'ye kadar aldığınız ücretlerden vergi kesilmez.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
27 Şubat 2024 16:37

Şimdi şubat maaş bordronuzu açın, aylık vergi matrahınızı alın,

Sonra Şubat ek ders bordronuzdan toplam gelirinizi alın ve ikisini toplayın.

20bini geçmediğini ama yinede vergi kesildiğini göreceksin.

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