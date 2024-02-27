Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Şubat 2024 14:13
68/B uygulamasında genelge kısıtlamasına iptal kararı

https://www.memurlar.net/haber/1093933/68-b-uygulamasinda-genelge-kisitlamasina-iptal-karari.html

Herekse merhaba, bugün memurlar.net tarafından verilen haberde Ankara 3. idare mahkemesinin 68-b torba kadroya ilişkin verdiği karara yer verilmiş. Acaba davayı hangi kurumda çalışan arkadaş açtı, idare istinaf yoluna başvurdu mu, bu konuda bilgi sahibi olanlar başlığa yazarsa herkesin süreçten bilgi edinme ve faydalanma şansı olur. İyi günler.


ExpertE
Daire Başkanı
27 Şubat 2024 15:09

Olumlu ve isabetli/yerinde bir karar ancak açan kişi şef unvanının üzerinde olduğundan (müfettiş) kazanmış gerekçesinden de bu durum açık ve iptal kararları maalesef bireysel sonuç doğurur hüküm iptal edilmedikçe ki kurum idari işleminin reddi deniyor. Kariyer uzman ve müfettişler için emsal olabilir. Ferasetli bir yönetici uygulamaya gidebilir de ülkemizde bunu yapabilecek yönetici sayısı ve personelin arkasında duran şahıs az maalesef. Son olumsuzluk ise asıl 68/B'de olan takdir kısmı yani iptal olsa dahi takdir etmedik 1. dereceye atamıyorum denmesi her halükarda mümkün. Ancak şu ekonomik konjektürde personel lehine uygulama tatbiki oldukça yararlı olacaktır.

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