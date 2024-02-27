Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Son Sayfa

27 Şubat 2024 14:56
Tatil planları yapıldı mı?

Ben rezervasyon yaptım ama şimdiden yetersiz geliyo bütün yaz tatil yapmak istiyorum:)) herkes mi böyle:))


İnfaz4206
Şube Müdürü
27 Şubat 2024 15:07
bızene kardeşim senın tatılınden :)))

Prettypelin
Aday Memur
27 Şubat 2024 15:15

Burası bir sosyal platform ya hani? İletişim kuruyor ya burda insanlar, bıktım ben sürekli maaş maaş para para, bu memurların niye paradan başka derdi yok? Gündelik bir hayatınız yok mu sizin?

İnfaz4206, 2 saat önce
bızene kardeşim senın tatılınden :)))

İnfaz4206
Şube Müdürü
27 Şubat 2024 15:16
valla yazın bende yapmayı düşünüyorum karar vermedim söyle balıkesır Muğla tarafları güzel olur
Prettypelin, 1 saat önce

Burası bir sosyal platform ya hani? İletişim kuruyor ya burda insanlar, bıktım ben sürekli maaş maaş para para, bu memurların niye paradan başka derdi yok? Gündelik bir hayatınız yok mu sizin?


İnfaz4206
Şube Müdürü
27 Şubat 2024 15:17
var olmaz mı pelın hanım fırsat bulamıyoruz kafamızı kaşıyacak vakfımız yok :))
Prettypelin, 1 saat önce

Burası bir sosyal platform ya hani? İletişim kuruyor ya burda insanlar, bıktım ben sürekli maaş maaş para para, bu memurların niye paradan başka derdi yok? Gündelik bir hayatınız yok mu sizin?


Prettypelin
Aday Memur
27 Şubat 2024 15:19

Sevindim, normal insanlar da varmış :)

İnfaz4206, 1 saat önce
var olmaz mı pelın hanım fırsat bulamıyoruz kafamızı kaşıyacak vakfımız yok :))

Karizmaunl
Şube Müdürü
27 Şubat 2024 15:21

16-29 Eylül arası tekne ile yunan adaları turu yapacağım. Başlangıç Fethiye.


Prettypelin
Aday Memur
27 Şubat 2024 15:22

Oooo iyiymiş güzel fikir ama tekne zor olmuyo mu

Karizmaunl, 1 saat önce

16-29 Eylül arası tekne ile yunan adaları turu yapacağım. Başlangıç Fethiye.


İnfaz4206
Şube Müdürü
27 Şubat 2024 15:22
tatıl planı yapmayanda ne bıleyım :))
Prettypelin, 1 saat önce

Sevindim, normal insanlar da varmış :)


sozdemir37
Memur
27 Şubat 2024 15:24

Tatil planı yapan bizden değildir :)


Karizmaunl
Şube Müdürü
27 Şubat 2024 15:25

Neden zor olsun. Kamarlar lüks, 4 yıldızlı otel konforunda. Üç öğün yemek çıkıyor teknede.

Prettypelin, 1 saat önce

Oooo iyiymiş güzel fikir ama tekne zor olmuyo mu


Prettypelin
Aday Memur
27 Şubat 2024 15:28

Niye be :)

sozdemir37, 1 saat önce

Tatil planı yapan bizden değildir :)


Prettypelin
Aday Memur
27 Şubat 2024 15:32

4 yıldız... :(((

Karizmaunl, 1 saat önce

Neden zor olsun. Kamarlar lüks, 4 yıldızlı otel konforunda. Üç öğün yemek çıkıyor teknede.


İnfaz4206
Şube Müdürü
27 Şubat 2024 15:47
sız nereye plan yaptınız pelın hanım belkı rastgelırız :)))
Prettypelin, 1 saat önce

Niye be :)


İnfaz4206
Şube Müdürü
27 Şubat 2024 15:48
ben Balıkesir e çok gıtmek ıstıyorum Muğla sa olabilir bakalım hayırlısı artık

Prettypelin
Aday Memur
27 Şubat 2024 15:49

:))) nerde rastgeleceğiz :)) ben her zaman ki gibi antalya, seviyorum cennet gibi şehir, orda yaşayanlar şanslı doğmuşlar :)

İnfaz4206, 53 dk. önce
sız nereye plan yaptınız pelın hanım belkı rastgelırız :)))

İnfaz4206
Şube Müdürü
27 Şubat 2024 15:50
antalya da Alanya süper
Prettypelin, 51 dk. önce

:))) nerde rastgeleceğiz :)) ben her zaman ki gibi antalya, seviyorum cennet gibi şehir, orda yaşayanlar şanslı doğmuşlar :)


Prettypelin
Aday Memur
27 Şubat 2024 15:52

Her yeri güzel, aslında muğla da çok güzel ama turistik tesisler butik kalıyor :))

İnfaz4206, 50 dk. önce
antalya da Alanya süper

İnfaz4206
Şube Müdürü
27 Şubat 2024 15:53
evet valla benım sızın gıbı bılgım yok ama Ege hep butık tarzı :))
Prettypelin, 48 dk. önce

Her yeri güzel, aslında muğla da çok güzel ama turistik tesisler butik kalıyor :))


memurolm
Genel Müdür
27 Şubat 2024 15:54

ben Allah korusun bela bekliyorum hiç bir suçu olmayan insanlar çocuklar bebekler israilin bombalarında ölürken buna ses çıkarmayanların başına gelecek belayı bekliyorum. Allah affetsin. yapabildiğim tek şey 3072 ye gazze yazıp yollamak 30 tl


ExpertE
Daire Başkanı
27 Şubat 2024 16:14

Bir adasına dahi 1 hafta yetmez esasen tekne turuyla olacak iş değil içini gezmek görmek yemek içmek şart. Hem de bu sene kapı vizesi var kredi çekip euro yapan yurt dışına adım atmamış ağzı açık güruhla karşılaşmamak için Yunanistan iptal; tabi Antalya'da uyduruk bir otele 2000 Euro gömmektense yeşil pasaportla 1 hafta yurt dışı tercihimize devam edeceğiz. 2 hafta da tanıdık yazlığı, 1 hafta da orta halli bir pansiyon ve bol gezilecek yeri olan bir yer yeterli bu sene. Mart başı da bir kar tatili çıkarırsak aradan iyi olur.

Karizmaunl, 1 saat önce

16-29 Eylül arası tekne ile yunan adaları turu yapacağım. Başlangıç Fethiye.

Toplam 22 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımTatil planları yapıldı mı?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiÖnlisans Kamuda işçiyim 28 Bin tl maaş3600 sözü ne olduŞubat Ayı enflasyon tahmini?2024 Kamu Personeli Mesai Saatleri Düzenlemesiteknisyen/tekniker göreve göre maaş (İşçilerin) 2024 Şubat Maaşlarını Yazar mısınız ?Promosyonların güncellenmesi gerekiyor.

Sözlük

Sarışın Kadın 3 pringles 1 kendini yakmak 1 The Mummy 1 İnanç insanı ayakta tutan en büyük kuvvet 1 şu an çalan şarkı 4 salthom adası 1 patates 3 Bucegi dağları 1 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 4

Son Haberler

Mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan zabıta hayatını kaybettiTürkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde depremBakan Özhaseki: Önümüzdeki ay itibarıyla dağıtacağımız konutlar 75 bini bulacakRTÜK'ten sosyal medya kanalı Vole'ye 72 saatlik süre

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!