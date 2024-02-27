Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 15:12
Iğdır hakkında

tercihlerinde ığdır ı 1. sıraya yazmayı düşünüyorum havasının pis olduğunu duydum sadece olumsuz yönü bu mudur bilgisi olanların yorumunu bekliyorum trafik branşlı 1. çocukluğum.


maliyeci1983
Memur
27 Şubat 2024 16:05

Şuan Iğdır'da calisiyorum havası kışın tezeknyaktiklari için biraz kirli artık doğal gaz geldiği için eskisingibi değil.. havası doğu gibi değil ılık lojman düşünüyorsanız lojmanlar çok güzel etrafı yeşil alan hastane bir tık kötü oda yoğun olduğu için onun harici aradiginiz herşeyi bulursunuz.

Çakma 12/36 çalışıyor görev yoğunluğu az sayılır iş yok rahat yer tavsiye ederim ve bu sene çok personel alacak personel ihtiyacı cok


Dimatao
Aday Memur
27 Şubat 2024 16:07

Terör tazminatı tammi alıyor sunuz

maliyeci1983, 35 dk. önce

Şuan Iğdır'da calisiyorum havası kışın tezeknyaktiklari için biraz kirli artık doğal gaz geldiği için eskisingibi değil.. havası doğu gibi değil ılık lojman düşünüyorsanız lojmanlar çok güzel etrafı yeşil alan hastane bir tık kötü oda yoğun olduğu için onun harici aradiginiz herşeyi bulursunuz.

Çakma 12/36 çalışıyor görev yoğunluğu az sayılır iş yok rahat yer tavsiye ederim ve bu sene çok personel alacak personel ihtiyacı cok


Dimatao
Aday Memur
27 Şubat 2024 16:13

Özelin kapalı mesaj yazamadım ayarlarını değiştirirmisin bir şey soracağım

maliyeci1983, 35 dk. önce

Şuan Iğdır'da calisiyorum havası kışın tezeknyaktiklari için biraz kirli artık doğal gaz geldiği için eskisingibi değil.. havası doğu gibi değil ılık lojman düşünüyorsanız lojmanlar çok güzel etrafı yeşil alan hastane bir tık kötü oda yoğun olduğu için onun harici aradiginiz herşeyi bulursunuz.

Çakma 12/36 çalışıyor görev yoğunluğu az sayılır iş yok rahat yer tavsiye ederim ve bu sene çok personel alacak personel ihtiyacı cok


thrr0614
Aday Memur
27 Şubat 2024 16:25
6 senelik memurum lojman çıkma ihtimali var mı lojmanlar yeni mi acaba
maliyeci1983, 35 dk. önce

Şuan Iğdır'da calisiyorum havası kışın tezeknyaktiklari için biraz kirli artık doğal gaz geldiği için eskisingibi değil.. havası doğu gibi değil ılık lojman düşünüyorsanız lojmanlar çok güzel etrafı yeşil alan hastane bir tık kötü oda yoğun olduğu için onun harici aradiginiz herşeyi bulursunuz.

Çakma 12/36 çalışıyor görev yoğunluğu az sayılır iş yok rahat yer tavsiye ederim ve bu sene çok personel alacak personel ihtiyacı cok

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