Iğdır hakkında

Şuan Iğdır'da calisiyorum havası kışın tezeknyaktiklari için biraz kirli artık doğal gaz geldiği için eskisingibi değil.. havası doğu gibi değil ılık lojman düşünüyorsanız lojmanlar çok güzel etrafı yeşil alan hastane bir tık kötü oda yoğun olduğu için onun harici aradiginiz herşeyi bulursunuz.

Çakma 12/36 çalışıyor görev yoğunluğu az sayılır iş yok rahat yer tavsiye ederim ve bu sene çok personel alacak personel ihtiyacı cok