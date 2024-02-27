Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


27 Şubat 2024 15:22
İtfaiye memurluğu için aşırı renkli görme bozukluğu engel mi?

Aşırı renkli görme bozukluğum var ama renk körü değilim itfaiyeci olmama engel mi?

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