Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Şubat 2024 15:27
P94 den kadro yakıp 1 yıl içinde P3den tercih yapılır mı

Merhabalar ben şu an lisans hemşirelik son sınıf son dönemdeyim , lisedende ortaöğretim hemşireyim bu kpss 2024/5 atmasında P94 (ortaöğretim)den hemşire olarak atansam üniversitem bitmeden göreve başlarsam engel teşkil edecek durumda işe başlamasam kadrom P94 de yanıyor bu seneki lisans KPSS?ye girip sonrasında 1 yıl içinde P3 (lisans)den tercih yapıp atanabilir miyim

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