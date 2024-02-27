Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Şubat 2024 15:29
İl içi becayiş

Arkadaşlar merhaba kadrolu sağlık personeli il içi becayiş yapabilir mi? Teşekkürler


Raicat
Aday Memur
27 Şubat 2024 16:29

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