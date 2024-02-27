Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


27 Şubat 2024 15:30
Tarım bakanlığı mı sağlık bakanlığı mı

Sizce tarım bakanlığı mı sağlık bakanlığının mı olanakları şartları daha iyi


Ssvgi
Aday Memur
27 Şubat 2024 15:42

hangi meslek için

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı şoför görev tanımı?Tarım Bakanlığı İl İçi TayinÇevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Ticaret BakanlığıTicaret Bakanlığıİstifa Sonucu?tarım bakanlığı hizmet puanıHATAY ATAMASGK Becayiş (Tek Başlık)2023 giyim yardımı

Sözlük

Sarışın Kadın 3 The Mummy 1 İyi hissetttirmek. 2 identity 3 Toplumsal sorunlar 4 uzun yol yolculuğu 5 pringles 1 patates 3 kendini yakmak 1 Bucegi dağları 1

Son Haberler

Mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan zabıta hayatını kaybettiTürkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde depremBakan Özhaseki: Önümüzdeki ay itibarıyla dağıtacağımız konutlar 75 bini bulacakRTÜK'ten sosyal medya kanalı Vole'ye 72 saatlik süre

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!