Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 15:39
%75 istanbul
bu yıl şarktan dönüşü tabi olan personelin %75 ini istanbula verecekler,istanbul kadrosunu buyuk bir degisim olacakmış diye duyumlar var,bilgisi olan varmı??

matrakk
Şef
27 Şubat 2024 16:03
Doğru çift maaşlılar ve bekarları göndereceklermiş

plcman99
Aday Memur
27 Şubat 2024 16:03
Her tayin döneminde İstanbul tercih dışı verilecekmiş muhabbeti döner. Bu sene İstanbul zorunlu olunca cümleler değişti, şimdi ise İstanbula adam yığacaklar oldu. Arkadaşlar evet belki bu sene çok alınacaktır veya önceki seneler gibi normal sayı alınacaktır. Bunu kimse bilemez. Emin olun bilen kimsede bunu ağızdan ağıza dolaşacak şekilde söylemez. Birileri tahminde bulunuyor, kulaktan kulağa yayıldıkca bunun adı duyuma dönüyor.
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