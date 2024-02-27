%75 istanbul

Her tayin döneminde İstanbul tercih dışı verilecekmiş muhabbeti döner. Bu sene İstanbul zorunlu olunca cümleler değişti, şimdi ise İstanbula adam yığacaklar oldu. Arkadaşlar evet belki bu sene çok alınacaktır veya önceki seneler gibi normal sayı alınacaktır. Bunu kimse bilemez. Emin olun bilen kimsede bunu ağızdan ağıza dolaşacak şekilde söylemez. Birileri tahminde bulunuyor, kulaktan kulağa yayıldıkca bunun adı duyuma dönüyor.

Her tayin döneminde İstanbul tercih dışı verilecekmiş muhabbeti döner. Bu sene İstanbul zorunlu olunca cümleler değişti, şimdi ise İstanbula adam yığacaklar oldu. Arkadaşlar evet belki bu sene çok alınacaktır veya önceki seneler gibi normal sayı alınacaktır. Bunu kimse bilemez. Emin olun bilen kimsede bunu ağızdan ağıza dolaşacak şekilde söylemez. Birileri tahminde bulunuyor, kulaktan kulağa yayıldıkca bunun adı duyuma dönüyor.