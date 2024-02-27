Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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27 Şubat 2024 15:39
Batıya dönecek personelin %75'i İstanbul'a atanacak duyumu

bu yıl şarktan dönüşü tabi olan personelin %75 ini istanbula verecekler,istanbul kadrosunu buyuk bir degisim olacakmış diye duyumlar var,bilgisi olan varmı??


matrakk
Şef
27 Şubat 2024 16:03
Doğru çift maaşlılar ve bekarları göndereceklermiş

plcman99
Aday Memur
27 Şubat 2024 16:03
Her tayin döneminde İstanbul tercih dışı verilecekmiş muhabbeti döner. Bu sene İstanbul zorunlu olunca cümleler değişti, şimdi ise İstanbula adam yığacaklar oldu. Arkadaşlar evet belki bu sene çok alınacaktır veya önceki seneler gibi normal sayı alınacaktır. Bunu kimse bilemez. Emin olun bilen kimsede bunu ağızdan ağıza dolaşacak şekilde söylemez. Birileri tahminde bulunuyor, kulaktan kulağa yayıldıkca bunun adı duyuma dönüyor.

Poliss155
Memur
27 Şubat 2024 16:43
her sene tercih dönemi aynı terane hiç de öyle olduğunu da görmedim

1212calisanpolis
Memur
27 Şubat 2024 16:53
çift maaslilar da babalarının hayrına çalışıyorlar değil mi? mantığa bak
matrakk, Dün
Doğru çift maaşlılar ve bekarları göndereceklermiş

iyilikiyidir01
Şef
27 Şubat 2024 17:00
yıllardır bunu derler yıllardır çift maaslılar hikayesi var sürekli aynı laf doğuya giderkende evli çocukluları merkeze veriyorlar bekarları ilçeye atarlar bu zihniyet hep olur Hakkari Çukurcaya üç çocuklu disiplin cezası olmayanı verdiler merkeze bekarı verdiler yani boş isler adamı olanı yerlesir istediği yere olmayanda bilgisayar nereye verirse disiplin cezalarına bakarlar sürerler diyenleri de gördüm sürekli derler bunları diyen de genelde İstanbul'a gider milletin huzurunu kaçırmak isteyenin huzuru kaçar kimsenin yanına kalmaz

matrakk
Şef
27 Şubat 2024 17:19
Benimde eşim çalışıyor o yüzden biraz araştırdım bana söylenen bu 2 .şark dönüşü istediğimiz yere verilmesi gerekirken İstanbula gitme durumu oluştu Allah belalarını versin buldukları çözüm bu onun yerine İstanbul'a gidenlere 10 bin lira civarı bir ücret verselerdi istanbul'a talep artardı.
1212calisanpolis, Dün
çift maaslilar da babalarının hayrına çalışıyorlar değil mi? mantığa bak

Ali9393
Aday Memur
27 Şubat 2024 20:24
Devrem senin araştırdım böyle dediler dediklerin, bence şahısların olayı yorumlayıp kendi düşüncelerini olası ihtimal yada olmasını istedikleri ihtimal olarak söylemesinden ibaret olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes bişey söylüyor, herkes bi fikir belirtiyor. Bu atama işini yapanların dışarıya bilgi vereceğini hiç ama hiç zannetmiyorum.. Emin ol kimse hangi kriterlere göre atama yapılacağını bilemez. İnşallah adaletli herkesi memnun eden bi atama olur.
matrakk, Dün
Benimde eşim çalışıyor o yüzden biraz araştırdım bana söylenen bu 2 .şark dönüşü istediğimiz yere verilmesi gerekirken İstanbula gitme durumu oluştu Allah belalarını versin buldukları çözüm bu onun yerine İstanbul'a gidenlere 10 bin lira civarı bir ücret verselerdi istanbul'a talep artardı.

matrakk
Şef
27 Şubat 2024 21:37
Tabiki sağdan soldan duyduğumuz bilgiler ama insanı strese sokuyorlar.Benim ikinci şarkım bitti İstanbul da da görev yaptım mesleğin sonlarına geldik başımıza gelmeyen kalmadı açığa alınmamı dersin yaralanma mı dersin stres mi dersin sağlık gitti zaten bir salın artık rahat bırakın nefes alalım ama umudum yok Allah yeni memurlara sabır versin.
Ali9393, Dün
Devrem senin araştırdım böyle dediler dediklerin, bence şahısların olayı yorumlayıp kendi düşüncelerini olası ihtimal yada olmasını istedikleri ihtimal olarak söylemesinden ibaret olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes bişey söylüyor, herkes bi fikir belirtiyor. Bu atama işini yapanların dışarıya bilgi vereceğini hiç ama hiç zannetmiyorum.. Emin ol kimse hangi kriterlere göre atama yapılacağını bilemez. İnşallah adaletli herkesi memnun eden bi atama olur.

KüççükPolis
Aday Memur
27 Şubat 2024 23:10
%75 İstanbul'a gidince Türkiyenin geri kalanına %25 kalıyor bu balona inanırken bu kadar sayı geri kalanına yetmez diye hiç mi aklından geçirmedin konuyu açan arkadaş ?

xyztm
Aday Memur
27 Şubat 2024 23:21
birincisi ben senin arkdsin degilim ikincisi inandigimi nereden cikardin duyum var demisim ucuncusu basit matematik diger bati illerini şarka az kisi gonderir,sarktan donenin yaridan fazlasini isterse istanbul alir anladin mi kucuk polis.
KüççükPolis, Dün
%75 İstanbul'a gidince Türkiyenin geri kalanına %25 kalıyor bu balona inanırken bu kadar sayı geri kalanına yetmez diye hiç mi aklından geçirmedin konuyu açan arkadaş ?

KüççükPolis
Aday Memur
27 Şubat 2024 23:47
birincisi arkadaşım demedim arkadaş dedim.İkincisi inandığını hala bu teoriyi desteklemenden ve bu konuyu foruma inanarak açmandan anlıyorum. Üçüncüsü yarıdan fazlasü %75 yapmaz %51 yapar bu da senin ilk soylediginle arada binlerce memur fark yapar.
xyztm, Dün
birincisi ben senin arkdsin degilim ikincisi inandigimi nereden cikardin duyum var demisim ucuncusu basit matematik diger bati illerini şarka az kisi gonderir,sarktan donenin yaridan fazlasini isterse istanbul alir anladin mi kucuk polis.

alpturk_64
Şef
27 Şubat 2024 23:59
hadi ya bak sen Allah'ın işine

Batılıpolis
Aday Memur
28 Şubat 2024 00:00

Kadro değişecekse eski çalışanların tekrar İstanbul'a gidemeyeceği demek olur,önceki yıllarda da almadı zaten.Doğudan dönenlerin yüzde 25 eski İstanbul personelidir, kalan herkes İstanbul olması da mantıklı değil.


MaRiNa007
Aday Memur
28 Şubat 2024 00:40

Bu yıl tayinleri geçen yıllardan farklı olacağını sanmıyorum çoğu kişi istediği yerlere gidecektir her yıl olduğu gibi balonlar havada uçuşuyor maşallah İstanbula zaten tercih dısı gönderiyordu azda olsa yine aynısı olacak ama tercih dısi geldi denmemesini&#263;in böyle yapıldı


Rıfkıpolis
Aday Memur
28 Şubat 2024 00:42

Komple değiştirxekler mi ulan adamlar herkes adına ipka verdi be


Nalbant1
Memur
28 Şubat 2024 01:35
kim arayıp torpil yaptırmak isterse İstanbula yollayacak bir babayigit olsaydı keşke şu İçişleri bakanı mız

KingİsBorn
Aday Memur
28 Şubat 2024 10:47
son iki yıldır genelde İstanbul'da hiç çalışmamış olanı veriyorlar İstanbul'da belli bir üslere üzerinde çalışanları tekrar İstanbul'a vermiyorlar

sancak bayrak
Şube Müdürü
28 Şubat 2024 11:06

Daha önce İstanbul'da çalışmayanları İstanbul korkusu sardı.eşi çalışan ve İstanbul'da çalışmayanlar İstanbula daha da yakın.


85200258
Genel Müdür
28 Şubat 2024 11:34
Genel kanı olarak eşi calisan personelin maddi çok rahat ettiği gibi saçma bir algı var. Oysa Çocuklu çalışan bir ailenin giderlerine baktığınizda eşi çalışmayan bir personelle çok farkı olmadigini görürsünüz. Nitekim bakıcı ve kreş fiyatları ortada , diğer yandan karı koca çalışan bir aile yemek ihtiyacını daha çok dışardan karşılar. Keza çalışan eş kıyafet bakımından daha çok alternatife sahip olması gerekir artı eş yardımı vs. gibi durumlardan muaf tutulur. He bunlara karşın madem öyle eşini calistirma diyen orta çağ kafalılar da çıkacaktır. Peşinen soyleyim. Yıllarını eğitime sonrası kpss gibi eglleri aşmaya veren birisine ben evde otur yemek yap demem. Ama teşkilatta eşi calisan, çalışmayan ayrımı tam bir saçmalık. keza bekar memur evli memur ayrımı da aynı sekilde...

Kemalaydın55
Aday Memur
28 Şubat 2024 11:43

Benim ilk görev yerim İstanbul vermıceklerının garantısı varmı

sancak bayrak, 2 saat önce

Daha önce İstanbul'da çalışmayanları İstanbul korkusu sardı.eşi çalışan ve İstanbul'da çalışmayanlar İstanbula daha da yakın.

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