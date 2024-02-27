Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 15:39
Batıya dönecek personelin %75 i İstanbul

bu yıl şarktan dönüşü tabi olan personelin %75 ini istanbula verecekler,istanbul kadrosunu buyuk bir degisim olacakmış diye duyumlar var,bilgisi olan varmı??


matrakk
Şef
27 Şubat 2024 16:03
Doğru çift maaşlılar ve bekarları göndereceklermiş

plcman99
Aday Memur
27 Şubat 2024 16:03
Her tayin döneminde İstanbul tercih dışı verilecekmiş muhabbeti döner. Bu sene İstanbul zorunlu olunca cümleler değişti, şimdi ise İstanbula adam yığacaklar oldu. Arkadaşlar evet belki bu sene çok alınacaktır veya önceki seneler gibi normal sayı alınacaktır. Bunu kimse bilemez. Emin olun bilen kimsede bunu ağızdan ağıza dolaşacak şekilde söylemez. Birileri tahminde bulunuyor, kulaktan kulağa yayıldıkca bunun adı duyuma dönüyor.

Poliss155
Memur
27 Şubat 2024 16:43
her sene tercih dönemi aynı terane hiç de öyle olduğunu da görmedim

1212calisanpolis
Memur
27 Şubat 2024 16:53
çift maaslilar da babalarının hayrına çalışıyorlar değil mi? mantığa bak
matrakk, 3 saat önce
Doğru çift maaşlılar ve bekarları göndereceklermiş

iyilikiyidir01
Şef
27 Şubat 2024 17:00
yıllardır bunu derler yıllardır çift maaslılar hikayesi var sürekli aynı laf doğuya giderkende evli çocukluları merkeze veriyorlar bekarları ilçeye atarlar bu zihniyet hep olur Hakkari Çukurcaya üç çocuklu disiplin cezası olmayanı verdiler merkeze bekarı verdiler yani boş isler adamı olanı yerlesir istediği yere olmayanda bilgisayar nereye verirse disiplin cezalarına bakarlar sürerler diyenleri de gördüm sürekli derler bunları diyen de genelde İstanbul'a gider milletin huzurunu kaçırmak isteyenin huzuru kaçar kimsenin yanına kalmaz

matrakk
Şef
27 Şubat 2024 17:19
Benimde eşim çalışıyor o yüzden biraz araştırdım bana söylenen bu 2 .şark dönüşü istediğimiz yere verilmesi gerekirken İstanbula gitme durumu oluştu Allah belalarını versin buldukları çözüm bu onun yerine İstanbul'a gidenlere 10 bin lira civarı bir ücret verselerdi istanbul'a talep artardı.
1212calisanpolis, 2 saat önce
çift maaslilar da babalarının hayrına çalışıyorlar değil mi? mantığa bak
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