Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Şubat 2024 15:54
KURA?da kaybetmek
eşim sözleşmeli TDS 1 yılını doldurdu. Ben polis memuruyum. yanıma gelebilmesi için başvuru yaptık ve başvurumuz onaylandı 5 matttaki kurayı bekliyoruz. KURA'da tayini çıkmama ihtimali var mı?

Sedat Yılmazi
Aday Memur
27 Şubat 2024 16:27

burada önemli olan sizin talep ettiğiniz ili sizin branşınızdan kaç kişinin tercih ettiği eğer tercih belirlenen kadro sayısından fazla ise kura çekilecek, bu kurada tabiki çıkmama durumu var, ancak ilan metninde şöyle diyor kurada ismi çıkmayanlar diğer kuraya kadar talep ettikleri ilde boşalacak kadroya veya boşalacak kadro olmasa bile verilecek yeni kadroya ataması yapılır, yani temmuza kadar garanti tayininiz çıkacak eski yıllarda genelde kurada çıkmayanların da atamasını yapmışlar bekletmemişler

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