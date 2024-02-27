Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2024 15:57
arşiv soruşturması
Tarım bakanlığına sözleşmeli Mühendis olarak atandım Hakkımda devam eden ceza davası var arşiv soruşturmasını olumsuz etkiler mi sıkıntı olmaz diye düşünüyorum

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