KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Şubat 2024 16:06
dsi 1273 kisilik sozlesmeli personel alimi 3. yedek yerlesenler aciklandi

Yerleşen arkadaşlara hayırlı olsun. Yerleşen arkadaşlar mümkünse Sağlık Bakanlığı ve Aile Bakanlığı alımlarında tercih vermezse duacınız olacağız...

Çok Yazılan Konular

Tarım orman bak alımıTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Aile ve sosyal politikalar bakanlığı büro personeli alımıkültür ve turizm bakanlığında kimler nereleri yazdı ? Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Torpil gerekliliktir,torpil yap,yaptırTarım Orman Kazandım GidemeyeceğimProblemler kitabı önerisiAdalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel AlımıSözel mantık kitap önerisi

Sözlük

kendini yakmak 1 identity 3 Yemin keffareti 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 9 touch me not 1 işi şansa bırakmamak 1 mauro icardi 5 İyi hissetttirmek. 2 Regresyon 3 salthom adası 1

Son Haberler

Mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan zabıta hayatını kaybettiTürkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde depremBakan Özhaseki: Önümüzdeki ay itibarıyla dağıtacağımız konutlar 75 bini bulacakRTÜK'ten sosyal medya kanalı Vole'ye 72 saatlik süre

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!