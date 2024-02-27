Mebden akademeye gecis

Merhaba. Ben devlette İngilizce öğretmenliği yapıyorum. yüksek lisansimi bitirdim. akademi düşünüyorum ( okutmanlik da olabilir) fakat geçiş nasil yapiliyor ne gibi dezavantajlari var bilmek isterim. Ya da ilk doktora yapip bitirip sonra gecmek daha mi mantikli olur? Goruslerinizi bekliyorum :) teşekkürler

Merhaba. Ben devlette İngilizce öğretmenliği yapıyorum. yüksek lisansimi bitirdim. akademi düşünüyorum ( okutmanlik da olabilir) fakat geçiş nasil yapiliyor ne gibi dezavantajlari var bilmek isterim. Ya da ilk doktora yapip bitirip sonra gecmek daha mi mantikli olur? Goruslerinizi bekliyorum :) teşekkürler