Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


27 Şubat 2024 16:19
Mebden akademeye gecis
Merhaba. Ben devlette İngilizce öğretmenliği yapıyorum. yüksek lisansimi bitirdim. akademi düşünüyorum ( okutmanlik da olabilir) fakat geçiş nasil yapiliyor ne gibi dezavantajlari var bilmek isterim. Ya da ilk doktora yapip bitirip sonra gecmek daha mi mantikli olur? Goruslerinizi bekliyorum :) teşekkürler

Hakalan
Şef
27 Şubat 2024 16:34

Doktoranızı dışardan bitirirken üniversitelerin işleyişini göreceksiniz. Kararınızı buna göre verirs


Hakalan
Şef
27 Şubat 2024 16:36

Verirsiniz

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