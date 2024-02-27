Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Şubat 2024 16:20
İLKSAN İkraz Bankalardan Pahalı

Sözüm ona İlkokul Öğretmenleri Yardım Sandığı ama bankadan kredi çeksek daha ucuza mal oluyor.

Yüz Bin Krediye cebimizden 135bin çıkıyor.

Hayat sigortası da zorunlu, ölür kalırsak parayı alamayız diye işlerini garantiye almışlar. Sanki bizim onlardan hiç alacağımız yok.

Nema Oranı 4.75

Vade 12

Taksit Miktarı 11.124,02

Damga Vergisi 1.265,47

Hayat Sigortası 293,27

Toplam Kesinti 1.558,74

Nemalı Toplam 133.488,24

Toplam Maliyet 135.046,98

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