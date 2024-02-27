KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Şubat 2024 17:02
Tarım orman

Arkadaşlar istenen evrakta diploma veya geçici mezuniyet belgesi diyor. E devlet çıktısi barkodlu noter tasdikliyi teslim ettim. Kurum daha öncekilerin kabul edildiğini söyledi. Bazıları diyorki diploma veya noter tasdiklisi lazım bakanlık kabul etmiyormus. Ama benim gibi teslim eden de çok. Sizce kabul edilir mi ve alıma başvuran varsa siz nasıl teslim ettiniz


Neandertal87
Aday Memur
27 Şubat 2024 17:17
noter tasdikli olması koşuluyla kabul ediliyor diye anladım ben. tarım ormanın duyurusunda öyle yazıyor en azından. ben de belgeleri nereye teslim etmemiz gerektiğini anlayamadım. ilgili birim yazmışlar ama ilgili birim ne demek bilmiyorum.

Hulyaaa1634
Aday Memur
27 Şubat 2024 17:22

Atandigin il müdürlüğüne yada bölge müdürlüğüne gönderiyorsun. Ben bölge müdürlüğüne gonderdim

Neandertal87, 2 saat önce
noter tasdikli olması koşuluyla kabul ediliyor diye anladım ben. tarım ormanın duyurusunda öyle yazıyor en azından. ben de belgeleri nereye teslim etmemiz gerektiğini anlayamadım. ilgili birim yazmışlar ama ilgili birim ne demek bilmiyorum.

klncemre
Aday Memur
27 Şubat 2024 17:23

ben direk orijinal diplomayı verdim tarayıcıdan fotokopisini çekip verdiler


Hulyaaa1634
Aday Memur
27 Şubat 2024 18:13

Çevrenizde varmı barkodlu gonderen

klncemre, 2 saat önce

ben direk orijinal diplomayı verdim tarayıcıdan fotokopisini çekip verdiler

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