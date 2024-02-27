Tarım orman

noter tasdikli olması koşuluyla kabul ediliyor diye anladım ben. tarım ormanın duyurusunda öyle yazıyor en azından. ben de belgeleri nereye teslim etmemiz gerektiğini anlayamadım. ilgili birim yazmışlar ama ilgili birim ne demek bilmiyorum.

noter tasdikli olması koşuluyla kabul ediliyor diye anladım ben. tarım ormanın duyurusunda öyle yazıyor en azından. ben de belgeleri nereye teslim etmemiz gerektiğini anlayamadım. ilgili birim yazmışlar ama ilgili birim ne demek bilmiyorum.