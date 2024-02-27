lisans hemşirelik

Bir önceki alıma baktığımızda 4 ila 5 puan düşüş olmuş.73 ila 74 veya 75 panda kalmış şimdide 4 ila 5 pan düşeceğini hesaplarsak 69 puanında kapatan yerler olacak ama belirsiz bişey söylemek zor.70 puanı olanların şansı yüksek ama çoğu kişi puan olarak 65/69 puan aralığına sıkışmış sanki.Tabi kim nereyi yazar belirsiz.Atanmak isteyen heryeride yazmalı.

Bir önceki alıma baktığımızda 4 ila 5 puan düşüş olmuş.73 ila 74 veya 75 panda kalmış şimdide 4 ila 5 pan düşeceğini hesaplarsak 69 puanında kapatan yerler olacak ama belirsiz bişey söylemek zor.70 puanı olanların şansı yüksek ama çoğu kişi puan olarak 65/69 puan aralığına sıkışmış sanki.Tabi kim nereyi yazar belirsiz.Atanmak isteyen heryeride yazmalı.