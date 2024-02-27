Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Şubat 2024 17:21
lisans hemşirelik
69.49 puanım İstanbul Ankara izmir dışında bir yer gelir mi sizce ?

Hm2023
Aday Memur
27 Şubat 2024 18:50
Bir önceki alıma baktığımızda 4 ila 5 puan düşüş olmuş.73 ila 74 veya 75 panda kalmış şimdide 4 ila 5 pan düşeceğini hesaplarsak 69 puanında kapatan yerler olacak ama belirsiz bişey söylemek zor.70 puanı olanların şansı yüksek ama çoğu kişi puan olarak 65/69 puan aralığına sıkışmış sanki.Tabi kim nereyi yazar belirsiz.Atanmak isteyen heryeride yazmalı.

Feyzacengiz
Aday Memur
27 Şubat 2024 18:59
teşekkür ederim
Hm2023, 22 dk. önce
Bir önceki alıma baktığımızda 4 ila 5 puan düşüş olmuş.73 ila 74 veya 75 panda kalmış şimdide 4 ila 5 pan düşeceğini hesaplarsak 69 puanında kapatan yerler olacak ama belirsiz bişey söylemek zor.70 puanı olanların şansı yüksek ama çoğu kişi puan olarak 65/69 puan aralığına sıkışmış sanki.Tabi kim nereyi yazar belirsiz.Atanmak isteyen heryeride yazmalı.
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