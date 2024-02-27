Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


27 Şubat 2024 17:21
bakanlık büro personellerine sorum var

büro personelleri acaba excelde hangi formülleri kullanıyor yani hangi konuda tablolar kullanıp hangi işlemleri kullanıyorsunuz cevaplarsanız sevinirim

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