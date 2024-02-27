Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 17:38
Ücretsiz izin

Merhaba. 6 yıllık personelim. Dmk108e ye göre ücretsiz izne çıkma düşüncesindeyim. Dilekçe yazarken şu tarihler arası diye belirtmem gerekir mi yoksa dilekçeyi verip onaylanınca izin başlıyor mu. Daha önce çıkanlar veya bilgi sahibi olanlar yardımcı olabilir mi. Tarih yazılmamalı diye duyum aldım. Bu nedenle plan program yapamıyorum.


Piri fan-i
Aday Memur
27 Şubat 2024 17:56
herhangi bir tarih belirtmene gerek yok. dilekçe yaz ücretsiz izin kullanmak istiyorum diye sonuna da geçimini nasıl sağlayacaksan not olarak belirt. onaylandıktan sonra sistemde görürsün. daha sonra çalıştığın birimin personeline gidip izne ayrılabilirsin. hemen çıkmana gerek yok ben sisteme düştükten on on beş gün sonra ayrıldım.
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