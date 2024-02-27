Göreve yeni başlayana eziyet

eziyet etmek hakka girmek hem ahlaki degil hemde vicdani. Ancak gerçek manada bu meslekte sıracılık, devrecilik, alt üst iliiskisi her ne denirse bir miktar gerekli. Çünkü gerçekten bazı işler sıra ile yapılmalı yaşı senin ile aynı olup senden en az 10 yıl önce mesleğe girmiş bir meslektaşın bir çok yapması gereken işi senin gibi yapmıştır (ek görev olur erken gelinmesi geç gidilmesi gereken bir iş olur araç temizliği olur vs.)çok takılmamak gerek. Ancak kimse kimsenin uşağı degil kimseye çay goturmek zorunda değildir amma velakin benim 45-50 yaşında bir sefime abime bir çay getirmek hiç zoruma gitmez bunu benim gorevim miş gibi hissettirmiyorsa.

eziyet etmek hakka girmek hem ahlaki degil hemde vicdani. Ancak gerçek manada bu meslekte sıracılık, devrecilik, alt üst iliiskisi her ne denirse bir miktar gerekli. Çünkü gerçekten bazı işler sıra ile yapılmalı yaşı senin ile aynı olup senden en az 10 yıl önce mesleğe girmiş bir meslektaşın bir çok yapması gereken işi senin gibi yapmıştır (ek görev olur erken gelinmesi geç gidilmesi gereken bir iş olur araç temizliği olur vs.)çok takılmamak gerek. Ancak kimse kimsenin uşağı degil kimseye çay goturmek zorunda değildir amma velakin benim 45-50 yaşında bir sefime abime bir çay getirmek hiç zoruma gitmez bunu benim gorevim miş gibi hissettirmiyorsa.