yeni başlayana eziyet

mesleğe yeni başladım, alt devre olduğumuz için sürekli bir laf sokma bastırma mobing dışlama gibi davranışlara maruz kalıyoruz angarya çay getir götür işlerini biz yapıyoruz ona bir diyeceğim yok da, şunu yaparsan sürülürsün bunu yaparsan sürülürsün şu kadar ek göreve yazarız gezer durursun diye tehtid eder gibi davranıyorlar, bilinçli olarak özgüvenimizi yok etmeye bastırmaya çalışıyorlar, özellikle pmyo mezunu ve yaşı küçük arkadaşlarda bu belirgin şekilde oluyor, bu tipler yüzünde insanın ayağı işe gitmiyor, bundan ne zevk alıyorlar yada ne kazanıyorlar teşkilata ne katıyor bütün sorunları çözüyormu çalışma sistemi saati özlük hakları maaş vs gibi yarın öbürgün bu eziyet etmeye çalıştıkları adamlarla olayın ortasında kalınca sokakta sırtını yaslayıp nasıl birbirimizi koruyalım diyecekler.

mesleğe yeni başladım, alt devre olduğumuz için sürekli bir laf sokma bastırma mobing dışlama gibi davranışlara maruz kalıyoruz angarya çay getir götür işlerini biz yapıyoruz ona bir diyeceğim yok da, şunu yaparsan sürülürsün bunu yaparsan sürülürsün şu kadar ek göreve yazarız gezer durursun diye tehtid eder gibi davranıyorlar, bilinçli olarak özgüvenimizi yok etmeye bastırmaya çalışıyorlar, özellikle pmyo mezunu ve yaşı küçük arkadaşlarda bu belirgin şekilde oluyor, bu tipler yüzünde insanın ayağı işe gitmiyor, bundan ne zevk alıyorlar yada ne kazanıyorlar teşkilata ne katıyor bütün sorunları çözüyormu çalışma sistemi saati özlük hakları maaş vs gibi yarın öbürgün bu eziyet etmeye çalıştıkları adamlarla olayın ortasında kalınca sokakta sırtını yaslayıp nasıl birbirimizi koruyalım diyecekler.