Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 17:41
yeni başlayana eziyet
mesleğe yeni başladım, alt devre olduğumuz için sürekli bir laf sokma bastırma mobing dışlama gibi davranışlara maruz kalıyoruz angarya çay getir götür işlerini biz yapıyoruz ona bir diyeceğim yok da, şunu yaparsan sürülürsün bunu yaparsan sürülürsün şu kadar ek göreve yazarız gezer durursun diye tehtid eder gibi davranıyorlar, bilinçli olarak özgüvenimizi yok etmeye bastırmaya çalışıyorlar, özellikle pmyo mezunu ve yaşı küçük arkadaşlarda bu belirgin şekilde oluyor, bu tipler yüzünde insanın ayağı işe gitmiyor, bundan ne zevk alıyorlar yada ne kazanıyorlar teşkilata ne katıyor bütün sorunları çözüyormu çalışma sistemi saati özlük hakları maaş vs gibi yarın öbürgün bu eziyet etmeye çalıştıkları adamlarla olayın ortasında kalınca sokakta sırtını yaslayıp nasıl birbirimizi koruyalım diyecekler.

solder312131
Memur
27 Şubat 2024 17:51
eziyet etmek hakka girmek hem ahlaki degil hemde vicdani. Ancak gerçek manada bu meslekte sıracılık, devrecilik, alt üst iliiskisi her ne denirse bir miktar gerekli. Çünkü gerçekten bazı işler sıra ile yapılmalı yaşı senin ile aynı olup senden en az 10 yıl önce mesleğe girmiş bir meslektaşın bir çok yapması gereken işi senin gibi yapmıştır (ek görev olur erken gelinmesi geç gidilmesi gereken bir iş olur araç temizliği olur vs.)çok takılmamak gerek. Ancak kimse kimsenin uşağı degil kimseye çay goturmek zorunda değildir amma velakin benim 45-50 yaşında bir sefime abime bir çay getirmek hiç zoruma gitmez bunu benim gorevim miş gibi hissettirmiyorsa.

tundercat06
Şef
27 Şubat 2024 18:01

eziyet tarafı hariç buna insani olarak karşıyım. çok çay götürdüm banada çok çay getiren oldu. hiçte gocunmadım bu bir saygı meselesi. çömezken tabiki bazı şeyleri sen yapacaksın. çok konuşmayacak gözlemci olacaksın. sana söylenenlerden ders çıkarıp öğreneceksin. tecrübeden böyle yararlanılır. bu meslek abi kardeş mesleği zamanında saygı göstereceksinki ileride saygı göreceksin. benim düşüncem bu. katılmak zorunda değilsiniz tabikide.


Fenerbahce19.07
Memur
27 Şubat 2024 18:03
Bosver takilma kendi devren bile sana kazik atmaya calisacagi günlerin gelecek. Bugun gordugun kisilerin yarin baska yere tayin olup gidecek veya sen gideceksin. Zevkini cikar git git gel. Bekarsan hic bisey koymaz sana eyvallah etme kimseye. mesai saatleri disinda kendi baska ugras bul kafani dagit

yıldız24
Aday Memur
27 Şubat 2024 18:06
kardeşim kendini ezdirme devrecilik olur eyvallah ama sen kimsenin emir eli değilsin çayını gitsin kendisi alsın devlet seni bu tiplere çay veresin diye almadı süreceklermiş ek göreve yazacaklarmış istedikleri kadar desinler dik dur

iyilikiyidir01
Şef
27 Şubat 2024 18:54
boş yapma ekibe çıkınca sicillilerle çalışınca özlersin bir yıl çömezliğe söylenen adam 30 yıl bu mesleği kaldıramaz ayrıl gitsin .ne verilirse yapacaksın boş yapma eziyorlar beni diye büyüğün çay istiyorsa çay getir boş yapma bir yıl çömezlik yapamayan adamın ne isi var meslekte
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