Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Şubat 2024 17:41
Staj mağduru

Staj mağduru hakkını bekliyor ve bence gys sözlü sınav mağdurlarıyla beraber sağlam güç kaynağı oluşturabilirler.bizler size destek veriyoruz sizlerde bize destek verin.yani şöyle yazılı sınavda birinci gelmiş aday sözlüde eleniyor.kamarasız bir ortamda soru zarfı çektirilmeden .

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