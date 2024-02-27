POMEM'e girmek için TORPİL Şart mı ?

ne diyecekler :)amacın ne :) torpil var derseler sınava mı gitmeyeceksin:)yok derseler inanacak misin var derse inanacak mısın :)5 bin kisi alsalar 5 bin kiside sence torpillimidir:)sınavi kazanamayan vasıfsızlar her zaman torpilim yok diye ağlar çevresinin beceriksizliği anlamasın diye :)sen bakanların açıklamalarına inanmiyor musun liyakatli mülakatlarla alım oluyor devletin tüm kademesine bunu mi inanmıyormusun :)amacın ne simdi söyle bakalım

ne diyecekler :)amacın ne :) torpil var derseler sınava mı gitmeyeceksin:)yok derseler inanacak misin var derse inanacak mısın :)5 bin kisi alsalar 5 bin kiside sence torpillimidir:)sınavi kazanamayan vasıfsızlar her zaman torpilim yok diye ağlar çevresinin beceriksizliği anlamasın diye :)sen bakanların açıklamalarına inanmiyor musun liyakatli mülakatlarla alım oluyor devletin tüm kademesine bunu mi inanmıyormusun :)amacın ne simdi söyle bakalım