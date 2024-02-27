Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 18:31
POMEM'e girmek için TORPİL Şart mı ?

Merhaba,

Lisans 72 puanım var. Parkur saniyemde yeterli ancak çevremdeki herkes

Torpil yoksa mülakatta elediklerini söylemekte bu doğru mu?

Torpil olmadan POMEM'e girmek çok mu zor? Bilgisi olan lütfen söylesin.


iyilikiyidir01
Şef
27 Şubat 2024 18:49
ne diyecekler :)amacın ne :) torpil var derseler sınava mı gitmeyeceksin:)yok derseler inanacak misin var derse inanacak mısın :)5 bin kisi alsalar 5 bin kiside sence torpillimidir:)sınavi kazanamayan vasıfsızlar her zaman torpilim yok diye ağlar çevresinin beceriksizliği anlamasın diye :)sen bakanların açıklamalarına inanmiyor musun liyakatli mülakatlarla alım oluyor devletin tüm kademesine bunu mi inanmıyormusun :)amacın ne simdi söyle bakalım
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