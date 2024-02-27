KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Şubat 2024 18:32
Muvazzaf Astsubay Psikiyatri Geçmişi

Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Ben dış kaynaktan astsubaylıkta fyt testini geçtim. Şuan hastane işlemleri için uğraşıyorum. Daha önceden devlet hastanesinde psikiyatriye gitmiştim. Arkadaşlar 4 Mart 2024 de tam 2 yıl olacak. Ben tam 2 yıl olmasını bekleyeyim mi yoksa doktor zaten geçirilmiş nevrotik bozukluk yazar mı ? 4 martı beklemeye gerek var mı ? Eğer heyetten elenirsem itiraz süreci ne olur ? İkinci hastane , hakem hastane vs. hangi illerde gireceğim? Sınav stresi diye gittik böyle sıkıntı olacağını bilsem önünden geçmezdim hastanenin. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.


ByAstsubay
Memur
27 Şubat 2024 18:35
doktor yazabilir duruma göre
Toplam 1 mesaj

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