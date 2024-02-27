Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


27 Şubat 2024 18:39
Dijital bankalardan hangisini tercih ediyorsunuz?

Arkadaşlar, malumunuz bu devirde her kuruşun kıymeti var... Bankaların sistemiyle her işlemde bi kesinti, bi masraf... Yahu, adamlar para yatırmak için bile ücret kesiyo! Ama şimdi subesiz bankacılık çıktı. işlemler hızlı, pratik ve çok daha daha uyguna geliyor. Bazen bedava.

Düşünsene, şubeye gitme derdi yok, işlemler için ekstra ücret ödeme yok. Telefonundan her işi hallediyorsun. Bir arkadaşım var, dijital bir banka kullanıyor. dedi ki kardeşim, cebinde bankan var, masraflar o kadar az ki, sanki maaşına zam gelmiş gibi hissediyorsun.

Bence bu yeni dönem bankacılık, cebimize de zamanımıza da saygı gösteriyor. Ben Hayat Finans yeni kurulmuş ve yüksek katılım payı veriyor diye işlemlerimi şu an ordan yapıyorum. Siz ne diyorsunuz Enpara gibi farklı bankalar da var... sizin tercihiniz hangi bankadan yana?

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