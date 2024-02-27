Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Şubat 2024 18:54
müdürün dersi ziyaret etmesi hakkında

merhaba, aşağıda yer alan konularda bilgiye ihtiyacım var, yardımcı olan olursa mutlu olurum.

1) müdürün bir dönem içerisinde kaç defa dersimi ziyaret etme hakkı var?

2) dersime ziyarete gelmeden önce haber vermesi zorunlu mudur ?


asiia
Şef
27 Şubat 2024 19:06
Okul müdürünün görev tanımından birisi de ders denetimi yapmak ve eksiklikler konusunda rehberlik yapmasıdır. Herhangi bir eksiğinizi tespit etmiş ise istediği kadar dersinize girebilir. Nezaketen önceden haber etmelidir, fakat habersiz de derse girebilir. Bununla alakalı yönetmelikte herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
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