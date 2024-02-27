müdürün dersi ziyaret etmesi hakkında

Okul müdürünün görev tanımından birisi de ders denetimi yapmak ve eksiklikler konusunda rehberlik yapmasıdır. Herhangi bir eksiğinizi tespit etmiş ise istediği kadar dersinize girebilir. Nezaketen önceden haber etmelidir, fakat habersiz de derse girebilir. Bununla alakalı yönetmelikte herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Okul müdürünün görev tanımından birisi de ders denetimi yapmak ve eksiklikler konusunda rehberlik yapmasıdır. Herhangi bir eksiğinizi tespit etmiş ise istediği kadar dersinize girebilir. Nezaketen önceden haber etmelidir, fakat habersiz de derse girebilir. Bununla alakalı yönetmelikte herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.