Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 19:02
Batı tercihlerim

Arkadaşlar doğuda ikinci şarkım bitti ipkada vericem batı tercihlerim 1-uşak, 2afyon 3 kütahya 4 denizli 5 sakarya 6 ankara 7 istanbul sizce hangisi gelir


Brse
Aday Memur
27 Şubat 2024 19:12

Ankara

Toplam 1 mesaj

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